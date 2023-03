Titulaires pour le match amical de la réserve de l’OL, Mohamed El Arouch et Mathieu Patouillet étaient observés par le staff de l'équipe de France U19 samedi. Lionel Rouxel avait envoyé un de ses adjoints pour observer les deux joueurs de 2004 en vue du Tour Elite de 22 au 28 mars.

Encore à Lille vendredi soir, Mathieu Patouillet et Mohamed El Arouch étaient déjà sur le terrain de Décines samedi en début d’après-midi. Revenus dans la nuit du déplacement dans le nord de la France, les deux vainqueurs de la Coupe Gambardella 2022 ont pris part au match amical de la réserve de l’OL contre Aix-les-Bains (6-1). Pendant que le gardien lyonnais a joué les 45 premières minutes sans prendre de but avant de laisser sa place à Enzo Vita, El Arouch a lui disputé l’intégralité de la rencontre avec un but et une passe décisive à son compteur.

Ses performances auront-elles fini de convaincre Lionel Rouxel ? S’il n’était pas présent samedi au centre d’entraînement de l’OL, le sélectionneur de l’équipe de France U19 avait dépêché un de ses adjoints pour observer les deux joueurs de la génération 2004. Un rendez-vous important attend les Bleuets en mars avec le Tour Elite (22-28 mars), qualificatif pour l’Euro de la catégorie qui se tiendra durant l’été.

Si Patouillet et El Arouch devraient faire partie de la liste, il pourrait également être rejoint par Saël Kumbedi. Bien que de la génération 2005, le latéral droit ne laisserait pas insensible l’encadrement français d’après nos informations et pourrait bien être surclassé pour ce rassemblement. À moins que les premières épreuves du bac fixées entre le 20 et le 22 mars ne poussent à retarder cette première de Kumbedi avec les U19.