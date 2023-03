Dans le cadre des deux matchs vendredi 17 mars, l’OL a décidé de favoriser l’affluence pour les demies de Coupe de France des Fenottes. Les détenteurs d’un billet pour OL - Nantes à 21h pourront assister à la rencontre des féminines à 17h30.

Deux pour le prix d’un ! Vendredi prochain, il y aura une double dose de football au Parc OL. En effet, après moult changements de jour et d’horaire, la demi-finale de la Coupe de France féminine a été fixée à 17h30 le vendredi 17 mars. Les joueuses de Sonia Bompastor pourront reprendre leurs marques sur la pelouse du Grand Stade avant la réception de Chelsea en Ligue des champions. Elles joueront surtout en lever de rideau du match de Ligue 1 entre l’OL et Nantes, programmé à cette date et horaire (21h) depuis le 25 février dernier.

Pour amener le plus de monde possible à Décines dès 17h30, le club lyonnais a décidé de faire d’une pierre deux coups. Tous les détenteurs d’un billet pour OL - Nantes (lien billetterie) auront la possibilité de se rendre au Parc OL pour assister à la demi-finale entre les Fenottes et Fleury. Une chose est sûre, le football sera plus que jamais au cœur de cette journée au Parc OL. Ne reste plus qu'à espérer que le succès populaire soit au rendez-vous pour les féminines même si l’horaire devrait rester un frein à une affluence des plus importantes.