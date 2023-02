Ligue 1 : OL - Nantes se jouera le vendredi 17 mars (21h)

Nicolas Tagliafico (OL) et Fabien Centonze (Nantes) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Une semaine après le choc contre Lille, l'OL recevra Nantes le vendredi 17 mars à 21 heures dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1.

Adversaires mi-janvier à la Beaujoire (0-0), l'OL et le FC Nantes se retrouveront dès le 17 mars pour le match retour. La programmation de la 28e journée de Ligue 1 est tombée, et comme pour le déplacement à Lille une semaine plus tôt, l'Olympique lyonnais lancera le week-end du football français.

Le duel entre Rhodaniens et Nantais se jouera à 21 heures et il sera diffusé sur Prime Video. Tout juste éliminé de la Ligue Europa par la Juventus Turin, le club de Loire-Atlantique est actuellement 13e du championnat, à sept longueurs du groupe de Laurent Blanc.