OL : Dzsenifer Marozsan rejoint le club des 100 en D1 féminine

De retour à son meilleur niveau, Dzsenifer Marozsan était une nouvelle fois titulaire contre Fleury, vendredi (1-2). A cette occasion, la meneuse allemande a joué son 100e match de championnat avec l’OL.

Les supporters espéraient forcément son retour mais elle donnait comme l’impression de ne plus vraiment avoir la tête à l’OL. De retour des croisés à l’automne, Dzsenifer Marozsan a mis du temps à retrouver le rythme mais la coupure hivernale et le stage en Vendée en janvier semblent lui avoir fait le plus grand bien. Presque un an après sa grave blessure en sélection, l’Allemande est de retour à son meilleur niveau avec l’OL pour le plus grand bonheur de Sonia Bompastor.

Positionnée comme meneuse dans le 4-4-2 losange utilisé par les Fenottes ces dernières semaines, Marozsan régale par sa justesse technique et se montre décisive à l’image de sa nomination pour le titre de meilleure joueuse du mois de février en championnat. Redevenue indispensable dans le système lyonnais, Dzsenifer Marozsan a franchi un cap symbolique vendredi soir face à Fleury. Une nouvelle fois titulaire, l’Allemande a disputé son 100e match sous les couleurs lyonnaises en D1 féminine.

Dans ce club des 100, elle rejoint ses coéquipières Wendie Renard, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry, Amel Majri, Ada Hegerberg, Delphine Cascarino et Griedge Mbock qui la devance d’une petite unité. D’ici la fin de la saison et en attendant de savoir si elle prolonge son contrat qui se termine en juin, "Maro" devrait logiquement passer devant la défenseuse mais aussi Laura Georges et Sandrine Dusang (104 matchs chacune) dans la hiérarchie des Lyonnaises les plus capées en championnat.