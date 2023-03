Coupe Gambardella : suivez en direct le quart de finale Pau - OL

Ce dimanche, l'OL a la possibilité de valider son billet pour le dernier carré de la Coupe Gambardella. Les joueurs d'Eric Hély affrontent Pau, pensionnaire de Régional 1. Le quart de finale est à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais à partir de 14h30.

Un rendez-vous pour continuer d'y croire. Au début de la saison, l'objectif fixé au sein de l'Académie était clairement de faire le doublé même si on avait préféré ne pas mettre la pression sur la génération 2005. Suite au succès de Mohamed El Arouch et compagnie, l'OL avait mis fin à 25 ans de disette en Coupe Gambardella en mai 2022. Désormais, les U18 lyonnais ne sont plus qu'à deux marches de retrouver le Stade de France le 29 avril prochain. Ce dimanche, l'OL se déplace en effet sur la pelouse de Pau pour décrocher un ticket pour les demi-finales de la compétition.

Cette fois, la pression est clairement sur les épaules des joueurs d'Eric Hély. En plus d'être tenants du titre, les Lyonnais affrontent une formation paloise qui évolue au niveau régional. Malgré une bonne saison avec une deuxième place au classement, Pau n'a pas le costume de favori ce dimanche. Mais gare à l'excès de confiance ou tout simplement à la peur de se faire sortir dans les rangs lyonnais. Pour savoir si l'OL affrontera Nantes ou Monaco le 9 avril prochain au tour suivant, rendez-vous à 14h30 sur Olympique-et-Lyonnais pour suivre en direct ce quart de finale de la Coupe Gambardella.