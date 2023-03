OL - Mercato : l’AC Milan travaillerait toujours sur l’arrivée d’Aouar

Houssem Aouar, milieu de l’OL contre Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Libre en fin de saison, Houssem Aouar n’a toujours pas pris officiellement de décision sur son avenir. Le milieu de l’OL continuerait de voir l’AC Milan lui faire la cour.

Il est très certainement en train de vivre ses derniers moments en tant que joueur de l’Olympique lyonnais. S’il n’a publiquement pas annoncé son départ de son club formateur à l’issue de la saison, Houssem Aouar ne devrait pas rempiler avec l’OL. Au bout de son histoire avec le club de sa ville, le milieu devrait profiter de son statut de joueur libre pour aller se relancer en Europe et retrouver le niveau qui était le sien il y a encore deux saisons. Libre de s’engager où bon lui semble depuis le 1er janvier, Aouar n’a pas encore trouvé de nouveau club. En tout cas, les fuites faisant état d’un accord avec l’Eintracht Francfort ont rapidement été démenties par le principal intéressé.

Aouar dépendant du dossier Diaz ?

Dans le viseur de plusieurs clubs européens (Betis, Naples) par son statut de joueur libre, mais aussi son jeune âge (25 ans), Houssem Aouar prend le temps de la réflexion et du bon projet. D’après Relevo, l’AC Milan "continue à travailler sur le dossier Aouar" et a eu de nouveaux contacts avec l'entourage du joueur ces dernières semaines. S’il va perdre son titre de champion d’Italie, le club milanais s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions et est à la lutte pour une nouvelle qualification en C1 la saison prochaine en Serie A.

Bien évidemment, cette perspective plairait à Houssem Aouar. Néanmoins, l’arrivée, certes gratuite du Lyonnais, serait soumise au futur de Brahim Diaz. Ce dernier est prêté depuis deux saisons par le Real Madrid à l’AC Milan et aucune décision n’a encore été prise le concernant, que ce soit en Espagne ou en Italie, même si Paolo Maldini aimerait le garder de manière définitive.