Entre le championnat et la Coupe, Blanc "ne fait une croix sur rien"

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, l’OL s’est rapproché d’un trophée et d’une place en Europe. Néanmoins, Laurent Blanc ne veut pas tout miser sur la compétition et espère voir ses joueurs terminer en trombe.

Désormais, l’OL a son destin entre les mains. Avec les éliminations de Lens et Marseille en quarts de finale de la Coupe de France, les possibilités de voir la 6e place de Ligue 1 être qualificative pour l’Europe se sont envolées. Pour être européen la saison prochaine, le club lyonnais ne va pas avoir 50 munitions. Le plus court chemin sera clairement la coupe avec une demi-finale à jouer à Nantes et une potentielle finale derrière. Cela semble si proche et en même temps si loin. Interrogé sur la question des places européennes et d’un objectif prioritaire avec la Coupe, Laurent Blanc a préféré temporiser et estime que tout n’est pas terminé en Ligue 1 et que l’OL ne peut se permettre de laisser en route une compétition face au côté aléatoire de la coupe.

"Vu la première partie de saison, si on veut avoir un espoir infime de jouer la Coupe d’Europe par le championnat, il faut pratiquement tout gagner ou perdre très peu de matchs. On a déjà brûlé quelques jokers. On va essayer de faire le meilleur parcours possible en championnat, a assuré le coach lyonnais en conférence de presse. On ne fait une croix sur rien du tout. On est des professionnels, on doit se préparer, on doit bien jouer, avoir envie de gagner des matchs de championnat quelque soit l’adversaire. Il y a bien sûr ce match de coupe qui devient intéressant et on va donc préparer ce match d’une manière particulière parce que c’est la coupe. Voilà notre objectif."

"On a déjà brûlé quelques jokers"

À ceux qui se demandaient si l’OL allait désormais tout miser sur la dernière marche à franchir avant la Coupe de France, il faudra repasser. Du moins publiquement. Avec encore treize journées à jouer, les coéquipiers de Corentin Tolisso peuvent encore refaire leur retard sur la cinquième place. Elle est certes à huit longueurs, mais une nouvelle série pourrait tout relancer. Pas question ainsi pour Laurent Blanc de laisser l’environnement extérieur jouer sur la motivation de ses joueurs en Ligue 1, et ce, dès dimanche contre Lorient.

"Ce sont vous, les journalistes, qui ne pensez qu’à ça, qu’à ce match de Nantes. C’est vous qui en parlez. Je sais qu’il est important, qu’il est intéressant, je sais que ça appelle éventuellement une finale au Stade de France. Oui, vous avez raison, mais parlez-moi de Lorient. Après, on va dire que je suis agacé, mais c’est la vérité. Il ne faut pas que les joueurs pensent à Nantes, mais vous ne voulez parler que de ce match."

Avant la 26e journée, l’heure n’est pas encore aux choix à l’OL et Laurent Blanc espère bien qu’ils arriveront le plus tard possible.