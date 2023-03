Coupe de France : Nantes - OL programmé le 5 avril à 21h10

Castello Lukeba face à Evann Guessand lors de Nantes – OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Au lendemain du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, la programmation de Nantes - OL a été dévoilée. Les joueurs de Laurent Blanc se rendront à la Beaujoire le mercredi 5 avril à 21h10.

Un match avant le Stade de France. L’OL n’est plus qu’à une marche de retrouver l’enceinte parisienne qu’il n’a plus vu depuis mai 2012. Avant de penser à Paris, il faudra passer un dernier tour du côté de Nantes. C’est ce qu’a réservé le tirage au sort aux Lyonnais jeudi soir. Un match compliqué sur le papier mais l’OL n’aura pas d’autres choix que de s’imposer pour espérer encore soulever un premier trophée depuis 2012 et surtout être européen.

Cette demi-finale vient d’être programmée le mercredi 5 avril à 21h10 et sera diffusée sur France 3 et beIN Sports. La deuxième rencontre entre Annecy et Toulouse sera elle le jeudi 6 avril à 20h45, en exclusivité sur beIN Sports.