OL : Bradley Barcola s'est entraîné avec le groupe

Touché aux ischios mardi contre Grenoble, Bradley Barcola était présent à l’entraînement vendredi. Laurent Blanc espère pouvoir compter sur son attaquant contre Lorient.

Ils sont déjà cinq à ne pas pouvoir postuler dimanche face à Lorient. Présent en conférence de presse vendredi, Laurent Blanc a dressé la liste des absents contre les Merlus et ils sont nombreux. Alexandre Lacazette, qui avait pourtant repris la course individualisée la semaine dernière, "n’est toujours pas apte à jouer" d’après l’entraîneur lyonnais et au sein du club, on espère pouvoir récupérer le capitaine lyonnais pour le déplacement à Lille, vendredi prochain. En plus du blessé de longue date qu’est Malo Gusto, toujours à Londres pour se soigner, et de Thiago Mendes déjà forfait contre Grenoble, Jeffinho est venu s’ajouter à la liste, tout comme Anthony Lopes, victime d’une fracture à un doigt à l’échauffement mardi.

19 joueurs de l’#OL à deux jours de la réception de Lorient.

Aouar, Barcola, Tagliafico et Boateng présents ✅

Jeffinho, T.Mendes, Lacazette, Lopes, Gusto ❌ pic.twitter.com/8suZEE3m3H — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) March 3, 2023

Laurent Blanc a de quoi avoir la tête des mauvais jours au moment de parler de l’infirmerie, mais il pourrait avoir une bonne nouvelle. Sorti lui aussi sur blessure en Coupe mardi, Bradley Barcola était bien présent à l’entraînement à deux jours de la réception de Lorient. Si après avoir enchaîné les diagonales avec le reste de l’équipe, il s’est testé individuellement sur les appuis, le jeune attaquant devrait être disponible dimanche. Blanc espère en tout cas "pouvoir le récupérer". En sera-t-il de même pour Houssem Aouar ? Absent lors des trois derniers matchs, le milieu de terrain a participé à la séance du jour et pourrait bien faire son retour. Pour Jérôme Boateng, le doute subsiste. Touché au mollet, le défenseur allemand a pris part au début de la séance avant de s’éclipser, se tenant ce même mollet devant le médecin de l’équipe. Sa présence est donc plus que compromise dimanche.

Le groupe présent sans les gardiens : Diomandé, Boateng, M.Sarr, Kumbedi, Henrique, Tagliafico, Lovren, Lukeba, Laaziri - Aouar, El Arouch, Caqueret, Lepenant, Tolisso - Barcola, Cherki, Dembélé, Lega, A. Sarr