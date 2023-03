Oriane Jean-François (PSG) et Daniëlle van de Donk (OL) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Pour le quart de finale de Coupe de France, l’OL se déplace à Reims, samedi (13h45). Pour ce déplacement, Sonia Bompastor doit faire sans Signe Bruun et Danielle van de Donk par rapport au match contre Bordeaux.

Coupe de France oblige, Sonia Bompastor ne peut convoquer que 16 joueuses à chaque match. Il a donc fallu laisser certaines joueuses à la maison pour ce déplacement à Reims, samedi (13h45) et non des moindres à l'image de Selma Bacha ou Janice Cayman, déjà absentes le week-end dernier. Une semaine après avoir facilement gagné contre Bordeaux (3-0), l’entraîneure de l’OL a donc convoqué le même groupe et l'a délesté de Signe Bruun et Daniëlle van de Donk. Les deux joueuses étaient pourtant à l’entraînement ouvert au public mercredi et l’attaquante danoise avait même fait un spécifique devant le but pendant quelques minutes.

Finalement, elle regardera de loin ce quart de finale de Coupe de France, tout comme Melvine Malard et Inès Benyahia. Envoyée en réserve le week-end dernier afin de retrouver du rythme, l’attaquante française, touchée fin janvier, va ainsi devoir patienter au moins jusqu’au déplacement à Fleury vendredi prochain pour retrouver l’équipe première. Au rayon des autres absences, Ada Hegerberg, qui s’entraîne sans contact avec le groupe, Catarina Macario et Griedge Mbock sont toujours hors du groupe.

Le groupe de l'OL contre Reims : Endler, Belhadj - Carpenter, Gilles, Morroni, Renard, Sombath - Henry, Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan - Becho, Cascarino, Le Sommer