Eliminé de la Coupe Gambardella dimanche, l’OL ne fera pas le doublé dans la compétition. Eric Hély risque donc de finir sur une mauvaise note, lui qui quittera ses fonctions à la fin de la saison.

L’histoire aurait pu être belle. Dans une saison compliquée à tous les étages, l’OL caressait le doux rêve de voir trois équipes être qualifiées pour les demi-finales des coupes nationales. Après les joueurs de Laurent Blanc ayant montré la voie, les filles de Sonia Bompastor avaient suivi le chemin. Il ne restait plus qu’à voir les U18 finir le travail en Coupe Gambardella dimanche. Avec Pau, pensionnaire de R1, comme adversaire, la mission avait tout d’un piège, mais était loin d’être insurmontable. Tenant du titre, l’OL avait un statut à défendre dans la cité paloise. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu avec un penalty raté par Paco Fuhrer dans le temps additionnel et une élimination lors de la séance des tirs au but (1-1, 4 tab 3).

Hély ne prolongera pas et rentrera en Franche-Comté

Éliminés avant même le dernier carré, les U18 lyonnais ont déjoué et n’ont désormais plus que leurs yeux pour pleurer. La Gambardella représentait le dernier moyen de sauver une saison moyenne. S’il n’est pas encore largué dans la course au play-off en championnat, le groupe d’Eric Hély accuse six points de retard sur la deuxième place à six journées de la fin. En plus de recoller au FC Metz, dauphin d’Auxerre, l’OL doit aussi compter sur des faux-pas de Troyes et Bobigny.

La tâche s’annonce compliquée pour Eric Hély qui espérait certainement vivre une autre fin. Comme la plupart des coachs de l’Académie, l’entraîneur des U19 est en fin de contrat à l’issue de la saison. Des discussions sont toujours en cours avec Amaury Barlet ou Gueïda Fofana comme nous l'a confié le club. S'il avait laissé planer le doute au début de la saison, Hély a lui décidé de ne pas continuer l’aventure afin de rentrer auprès de sa famille restée en Franche-Comté durant ses trois années à l'OL.