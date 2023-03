Revenue à son meilleur niveau ces dernières semaines, Dzsenifer Marozsan a pris une décision pour son futur. La milieu ne reportera plus le maillot de l’Allemagne après l’amical contre le Brésil le 11 avril prochain.

Sa rupture des ligaments croisés la saison dernière a eu raison de son aventure avec la sélection allemande. Pendant qu’elle était en train de signer des autographes aux supporters ayant assistés à l’entraînement de l’OL ouvert au public, un communiqué de la joueuse était publié dans le même temps. À seulement 30 ans, Dzsenifer Marozsan a fait le choix de dire stop à la sélection nationale.

De retour à son meilleur niveau, elle aurait pu prétendre à une place dans le groupe allemand pour la Coupe du monde 2023, mais la Lyonnaise a préféré mettre un terme à sa carrière internationale avant. "Mon genou n'est plus le même qu'avant. Je dois travailler très dur pour être sûr de pouvoir participer à tous les entraînements et à tous les matches. Je pense que ce serait trop d'enchaîner les matches internationaux, la préparation et le tournoi", a-t-elle déclaré sur le site de la Fédération allemande.

Dzsenifer Marozsan, qui sera en fin de contrat avec l’OL à la fin de saison et qui possède plusieurs touches, tourne donc le dos à une aventure qui l’a vue gagner les Jeux Olympiques de 2016 à Rio ainsi que l’Euro 2013. Le clap de fin aura définitivement lieu le 11 avril prochain. La DFB a en effet annoncé que Marozsan disputera un 112e et ultime match avec l’Allemagne lors du match amical contre le Brésil.