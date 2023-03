Coupe de France féminine : Victoria Beyer au sifflet d’OL - Fleury

Après s’être affrontés vendredi en championnat, l’OL et Fleury vont se retrouver en Coupe de France. La demi-finale au Parc OL sera arbitrée par Victoria Beyer.

L’OL a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Face à la programmation de la demi-finale de la Coupe de France féminine le vendredi 17 mars, le club lyonnais a travaillé avec la FFF et beIN Sports, diffuseur de la rencontre, pour trouver un horaire avantageux qui permettrait aux Fenottes de jouer en lever de rideau du match des garçons contre Nantes, prévu à 21h. C’est donc au moment où les cloches vont annoncer 17h30 que Victoria Beyer va siffler le coup d’envoi de cette première demi-finale de Coupe de France entre l’OL et le FC Fleury 91.

Ce match de gala dans l’enceinte qu’est le Parc OL ne sera malgré tout pas une première pour l’arbitre centrale. Elle a déjà goûté à l’atmosphère du Grand Stade en début de saison pour le match de championnat entre les joueuses de Sonia Bompastor et Rodez. Beyer ne sera donc pas forcément impressionnée par le contexte, bien qu’il devrait y avoir un peu plus de monde qu’en octobre dernier. Pour cette « revanche » entre l’OL et Fleury, une semaine après le match en D1 féminine, Victoria Beyer sera assistée par Clothilde Brassart et Violette Le Chevert.