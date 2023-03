OL, Lille, Lacazette, Kumbedi : votre avis nous intéresse

Comme chaque lundi, vous avez rendez-vous à 18h pour "Tant qu'il y aura des Gones". Au menu du jour, retour sur le nul de l'OL à Lille, mais aussi un focus sur la concurrence entre Sinaly Diomandé et Saël Kumbedi.

Un point au goût de victoire. Vendredi, l’OL a fait preuve de caractère pour aller gratter un nul sur la pelouse de Lille (3-3). Si au niveau comptable, ce point n’arrange personne avec toujours sept points de retard sur la 5e place, Laurent Blanc a salué la réaction d’orgueil de ses joueurs et l’état d’esprit qui règne dans le groupe depuis quelques semaines. Ce match sera comme d'habitude longuement commenté dans "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi à partir de 18 heures.

Avec son invité, Anthony Esparza, ancien joueur formé à l’OL et aujourd’hui évoluant dans l’équipe de futsal de l’AS Saint-Priest, l’équipe de TKYDG reviendra forcément sur les 148 et 149es buts d’Alexandre Lacazette avec le club lyonnais, rejoignant ainsi Bernard Lacombe. En l’espace de vingt minutes, l’attaquant a rappelé toute son importance dans le jeu et dans le groupe lyonnais. Un débat aura aussi lieu sur la question du poste de latéral droit. Sans Malo Gusto toujours indisponible, qui de Saël Kumbedi ou Sinaly Diomandé doit jouer ? Vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur le reste de l'actualité de l'OL dans l'espace dédié aux commentaires.

Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusé en direct sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.