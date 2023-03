Saël Kumbedi et Diomandé face à Metz en 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Alors que Malo Gusto est toujours blessé, Saël Kumbedi et Sinaly Diomandé se partagent le poste d’arrière droit. Deux joueurs aux qualités totalement opposées.

Touché à l’ischios lors de l’opposition face à Lille en Coupe de France début février, Malo Gusto est encore en soins. On ne connaît pas encore la date de son retour à la compétition, lui qui a donc raté pour l’instant quatre matchs, avant un cinquième ce dimanche contre Lorient. Pour le remplacer, Laurent Blanc s’appuie essentiellement sur deux éléments, Saël Kumbedi et Sinaly Diomandé.

Ces deux garçons possèdent des profils bien distincts, et sur les dernières parties, ils en ont commencé deux chacun. Face aux Merlus, c’est l’Ivoirien qui devrait à nouveau être titulaire, ce qui serait la deuxième fois consécutive à ce poste. S’il peut y évoluer, Diomandé est avant tout un axial de formation, avec de ce fait un côté plus défensif. Il prend très rarement une position haute dans son couloir et ne déborde jamais.

Diomandé plus en difficulté dans le un contre un

Il faut alors s’adapter pour l’ancien pensionnaire de l’académie Jean-Marc Guillou (JMG) à Abidjan. Sur les deux dernières rencontres, on a pu constater que cela n’était pas forcément évident pour lui, même s’il en impose dans les duels. “Contre Grenoble, il était défenseur droit, ce qui peut surprendre car il me semble plus à l’aise dans l’axe, sur le côté, c’est moins le cas, notamment dans la projection offensive, nous détaille Jean-Marc Chanelet, qui connaît bien ce rôle. Il doit mieux contrôler les appels dans son dos.”

Là où Diomandé est surtout apparu en difficulté, ce sont dans les un contre un avec son vis-à-vis. L'international a régulièrement été bougé par l’attaquant, ce qui peut s’expliquer par son positionnement dans le couloir. “La différence, c’est que lorsqu’on évolue dans l’axe, il peut y avoir des un contre un, mais en principe, il y a toujours une couverture de l’autre central et du latéral, ce qui ressert les espaces, décrypte le champion de France 2002 et 2003 avec l’OL. Sur le côté, il y a plus d’écart et donc plus de latitude pour déborder ou dribbler, en particulier si le groupe n’a pas suffisamment coulissé.”

Diomandé apporte un peu plus d'expérience

Pour autant, l’entraîneur rhodanien maintient sa confiance envers son joueur, qui apporte possiblement plus de garanties par son expérience et son aspect plus défensif, même si ce “n’est pas son poste de prédilection, comme le reconnaît Chanelet. Cela dépend de la composition de l’équipe mise en place par Laurent Blanc. S’il a besoin d’un piston et de l’animation dans le couloir droit avec un latéral, dans ce cas-là, il peut pencher pour Kumbedi. S’il a plus besoin d’un profil défensif pour sécuriser, il peut mettre Diomandé.”

Arrivé du Havre à l’été 2022, le jeune football de 17 n’était pas destiné à jouer autant cette saison (11 affiches disputées, mais surtout 8 titularisations). A l’image d’un Malo Gusto, il semble lui aussi très porté vers l’avant. “Plus jeune, j’étais plus offensif, j’étais attaquant, ailier droit et ailier gauche. Quand tu es petit, tu veux dribbler et marquer des buts (sourire). Après mon père m’a dit de jouer derrière. Il a su avoir les bons mots. Déjà quand j’étais attaquant, j’aimais beaucoup défendre, je revenais assez bas et les coachs n’aimaient pas beaucoup ça, racontait-il fin janvier dernier. Quand mon père m’a dit de passer derrière, ça ne m’empêchait pas d’attaquer tout en défendant et ça m’a plu.”

Kumbedi plus offensif, mais avec encore des lacunes

Depuis le début de l’année 2023, le champion d’Europe U17 avec la France est régulièrement sur le terrain, et cela lui permet de progresser. “Il monte en puissance, il prend de l’assurance et du rythme. On voit qu’il a des jambes et donc il se projette facilement verse l’avant. Dans son jeu offensif, il est intéressant car il peut se comporter comme un attaquant, un peu à l’image de Gusto. Il sait provoquer par le dribble et centrer, chose que fait moins Diomandé. Défensivement, même s’il est encore jeune et qu’il y a quelques fautes de placement, il a de la fougue et il est tonique, observe Jean-Marc Chanelet. Il peut répéter les efforts et est assez agressif. Il a une marge de progression, mais pour son âge, je vois une évolution positive sur ses dernières sorties, il analyse mieux le jeu et tient mieux sa place.”

Mais il a “encore des progrès à faire”, souligne l’ancien footballeur lyonnais. Le principal intéressé l’admet lui aussi. "Je fais des erreurs sur le terrain et j’essaie de les corriger match après match. Je fais de la vidéo pour regarder mon placement, ce que je peux améliorer. Ça m’aide beaucoup."

En l’absence de Gusto, Diomandé et Kumbedi se partagent le temps de jeu, un bon moyen de jouer pour l’un, concurrencé dans l’axe par Dejan Lovren et Castello Lukeba, et un apprentissage accéléré pour l’autre qui découvre la Ligue 1. Ils peuvent également être alignés ensemble quand Laurent Blanc dispose son 11 en 3-5-2, ce qui ne devrait pas être cas face à Lorient. Deux joueurs très opposés donc, mais qui peuvent aussi se compléter lorsqu'ils sont associés.