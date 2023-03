OL : Laurent Blanc et l'apport de la vidéo pour les jeunes

Avec un effectif toujours plus jeune, les séances de vidéo se sont multipliées à l'OL. Laurent Blanc évoque leur importance pour corriger certaines erreurs.

C'est un point qu'il n'avait pas forcément abordé depuis son intronisation à l'OL. Vendredi devant la presse, Laurent Blanc s'est penché sur l'apport des images pour les éléments les plus jeunes du groupe.

"On fait plus de vidéos sur nos séquences parce qu'il y a des erreurs incroyables et inévitables à la fois car on a des joueurs de 17 ou 19 ans, a-t-il expliqué. Ce travail, tu dois les faire normalement en centre de formation mais c’est comme ça. C’est utile, on n’est pas là pour dire c’est ta faute. J’espère qu’ils auront ensuite la bonne attitude."

"Il y a aussi des fautes de placement incroyables"

Le Cévénol poursuit. "C'est intéressant parce qu'ils vous donnent tout, mais il y a aussi des fautes de placement surprenantes, a-t-il observé. C’est comme ça. Pour nous, ça se voit tout de suite. Tu arrêtes la vidéo et tu dis au jeune : "qu'as-tu voulu faire ?" Ils apportent la réponse ou c'est à nous de leur expliquer. Souvent, c'est efficace, tu vois le problème immédiatement. Arrêt sur image, c’est terrible la vidéo pour ça. C’est très concret."

Durant ces séances, et même en dehors, il est demandé "aux plus expérimentés et au staff d'encadrer les jeunes", a conclu l'entraîneur de l'Olympique lyonnais.