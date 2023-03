Reims - OL : Gilles, Horan et Le Sommer débutent

Sur le banc la semaine passée contre Bordeaux, Gilles, Horan et Le Sommer retrouvent une place de titulaire ce samedi pour le quart de finale de Coupe de France face à Reims (13h45).

Pas suffisamment prêtes physiquement pour entrer dans le 11 contre Bordeaux le week-end dernier (3-0), Vanessa Gilles et Lindsey Horan réintègrent l'équipe titulaire ce samedi pour le déplacement à Reims en quarts de finale de la Coupe de France. La défenseure prend la place d'Alice Sombath, tandis que la milieu de terrain succède à Damaris Egurrola.

Amandine Henry en sentinelle

Un autre changement est à souligner du côté des Fenottes pour cette rencontre, la présence d'Eugénie Le Sommer à la pointe de l'attaque aux côtés de Delphine Cascarino. Pour le reste, la composition est assez classique au vu des absences avec Ellie Carpenter, Wendie Renard et Perle Morroni en défense. Dans l'entrejeu, avec l'Américaine, on retrouvera Amandine Henry, Sara Däbritz et Dzsenifer Marozsán. La Française aura probablement le rôle de sentinelle.

La composition de l’OL contre Reims : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Morroni - Däbritz, Horan, Henry - Marozsan - Cascarino, Le Sommer

Les remplaçantes : Belhadj, Sombath, Egurrola, Majri, Becho