OL - Chelsea en direct à partir de 18h45

Soir de Ligue des champions à Décines ce mercredi soir (18h45). Pour le quart de finale aller, l’OL reçoit Chelsea au Parc OL. Une rencontre à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais.

Vendredi dernier, les joueuses de Sonia Bompastor ont pu retrouver leurs marques au Parc OL. Face à Fleury, elles ont refoulé la pelouse décinoise, plus de trois mois après. Le dernier rendez-vous datait de la dernière journée de la phase de groupe de Ligue des champions contre la Juventus Turin. Un match nul qui avait assuré la qualification des Fenottes pour les quarts. Ce rendez-vous, l’OL l’attendait depuis et encore plus depuis le tirage au sort début février. La première manche de ces quarts se dispute ce mercredi au Parc OL.

À 18h45, l’OL affronte Chelsea pour la première manche de cette double confrontation. Face à l’impact physique des Londoniennes, les Lyonnaises comptent répondre par leur jeu de possession. Un duel de style avant le retour à Londres jeudi 30 avril et qui est à vivre en direct sur votre site Olympique-et-Lyonnais. Comme chaque rencontre européenne des Fenottes, le match est disponible gratuitement via la plateforme YouTube de DAZN, diffuseur officiel de la compétition. Rendez-vous donc à 18h45 pour suivre OL - Chelsea avec, on l’espère, un bon résultat au coup de sifflet final pour le club lyonnais.