OL : Lacazette parmi les meilleurs ratios en Europe

Alexandre Lacazette célébrant son 150e but avec l’OL contre Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Revenu entre Rhône et Saône l’été dernier, Alexandre Lacazette n’a pas tardé à se rendre indispensable. Avec 21 buts en 28 matchs avec l’OL, l’attaquant est parmi ce qui se fait de mieux en Europe depuis le début de la saison.

Ce n’est pas la Saint-Alexandre et pourtant depuis quelques semaines, il n’y en a que pour Lacazette à l’OL. Entre son absence faisant défaut au club lyonnais puis son retour fracassant à Lille et sa deuxième place au classement des meilleurs buteurs de l’OL, il ne se passe pratiquement pas un jour à Lyon où il n’est pas question de l’attaquant français. Il faut dire que le numéro 10 lyonnais a tout fait pour se rendre indispensable depuis son retour dans la capitale des Gaules l’été dernier.

Quand certains pouvaient douter de son niveau après une dernière saison en dent de scie à Arsenal, Lacazette a rapidement remis les points sur les « i ». Cinq ans après son départ dans la ville londonienne, il reste une machine à marquer et il le montre sur les 28 matchs qu’il a disputés depuis le début de la saison. Sa blessure aux ischios l’a forcément freiné, mais il est le fer de lance de l’OL offensivement.

Devant Messi et derrière Osimhen

Avec 17 réalisations en Ligue 1, Alexandre Lacazette représente 39,5% des buts inscrits par le club lyonnais dans le championnat de France. S’il se refuse à confirmer une Lacazette-dépendance, force est de constater qu’il y a bien un OL avec son capitaine et sans. Si certains espéraient le voir revenir en équipe de France, l’heure n’a pas encore sonné pour ce retour malgré des statistiques impressionnantes.

Pour preuve ? Le "kid de Mermoz" possède l’un des meilleurs ratios de but depuis le début de la saison. Avec 0,75 réalisation par match, il se classe en 4e position en Europe devant un certain Lionel Messi (0,71, PSG). Avec 21 buts en 28 matchs, le Lyonnais n’est devancé que par Erling Haaland (1,1 but par match), Kylian Mbappé (0,95) et Victor Osimhen (0,86).