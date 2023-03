OL : Lepenant assure que les joueurs font "tout pour s’en sortir"

Arrivé cette été à l’OL, Johann Lepenant n’a pas mis longtemps à se faire une place au soleil. Quelque peu remis en question sous Laurent Blanc, le milieu recommence à enchaîner.

Il était d’abord venu pour connaitre une progression dans sa carrière. Après deux saisons en professionnels à Caen, Johann Lepenant avait fait le grand saut durant l’été. Dans sa trajectoire de carrière, l’OL représentait le palier idéal pour le jeune milieu (20 ans) comme nous l’avait expliqué Karim Djaziri, son agent, sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Au sein du club lyonnais, Lepenant ne s’imaginait certainement pas gagne ses galons de titulaire d’entrée. Seulement, les blessures estivales de Maxence Caqueret et Corentin Tolisso lui ont permis de s’installer dans le onze de Peter Bosz.

Sur les dix matchs coachés par l’entraîneur néerlandais avant son départ, Lepenant en a joué 8 comme titulaire. "Mon tout premier objectif était de gratter du temps de jeun en club. J’avais signé à l’OL pour apprendre, être entouré de grands joueurs avec de l’expérience, a-t-il avoué à L'Equipe pendant le rassemblement des Espoirs. J’ai fait très vite beaucoup de matchs, mais j’étais prêt, j’étais quand même venu pour ça."

"Il reste encore la Coupe de France comme objectif"

Si l’arrivée de Laurent Blanc et sa volonté de miser sur de l’expérience l’a d’abord relégué en tribunes et sur le banc, Johann Lepenant a réussi à inverser la tendance. Utilisé comme sentinelle par Bosz, il occupe aujourd’hui un poste de relayeur avec Laurent Blanc. Mais quel est vraiment son poste préférentiel ? "On me voit plus haut parce que le coach Blanc nous demande de beaucoup bouger et ne pas rester sur une position fixe. Mon poste idéal, c’est numéro 6. Ou dans un milieu à deux comme on joue actuellement avec Corentin (Tolisso)."

Ses performances ont poussé Sylvain Ripoll à l’appeler pour la première fois en équipe de France Espoirs. Une fierté et "un objectif" pour le milieu au moment de sa signature à l’OL. La situation actuelle en club l’empêche de réellement savourer, mais l’ancien Caennais croit en des jours meilleurs car "on fait tout pour s’en sortir. On est loin en championnat, mais il reste un bel objectif avec la Coupe de France." Dans son palmarès encore vierge, Johann Lepenant espère y ajouter une première ligne, en y jouant un rôle central.