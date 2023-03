"Seulement la mi-temps" d’OL - Chelsea, tempère Emma Hayes

Satisfaite d’avoir vu ses joueuses prendre le meilleur (0-1) au Parc OL, Emma Hayes ne veut pas s’enflammer. L’entraîneure londonienne s’attend à un match tout aussi compliqué au retour à Stamford Bridge.

Ce n’est pas une revanche, mais presque. Emma Hayes a refusé ces deux derniers jours d’utiliser ce terme, mais la coach anglaise ne pouvait que savourer mercredi soir. Elle qui est sur le banc de Chelsea depuis une décennie a vu l’évolution du club et du football féminin anglais. Voir le club londonien venir s’imposer (0-1) sur la pelouse du Parc OL en quart de finale de Ligue des champions a forcément une émotion particulière pour Hayes qui était déjà là en 2019 pour l’élimination en demies.

Face aux journalistes anglais présents en nombres à Décines, l’entraîneure anglaise était fière du visage montré. "Les filles vont gagner en confiance, car c’est très difficile et très intimidant de jouer ici, face à des joueuses de top mondial. J’avais dit à mes joueuses que la pression peut souvent révéler le caractère, la sagesse. On a joué avec beaucoup de sagesse ce (mercredi) soir."

"Le retour à Stamford Bridge s'annonce passionnant"

Ultra-réaliste au contraire de l’OL, Chelsea a remporté la première manche et Emma Hayes en est "satisfaite. Gagner 1-0, c’est un résultat très correct, mais on peut encore améliorer des choses". Pour l’euphorie d’une victoire, il faudra repasser, Hayes ayant trop de bouteille pour crier victoire trop vite. Avec un seul but d’avance, elle sait pertinemment que le match retour à Stamford Bridge jeudi prochain sera tout aussi compliqué que cette première manche.

Elle en appelle d’ailleurs au soutien populaire londonien. "C’est seulement la mi-temps, mais je suis satisfaite d’avoir remporté la première manche. Le retour à Stamford Bridge sera passionnant. Il n’y aura pas de places gratuites. On veut développer un public de très haut niveau pour les matches de Ligue des Champions." Une pique déguisée à l’attention de l’OL et de sa politique tarifaire pour ce match aller qui a attiré presque 19 000 spectateurs au Parc OL ?