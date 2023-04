Thomas Léonard arbitre lors de Lens – Angers en Ligue 1 (Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)

Lors de la 31e journée de championnat, l'OL ira à Toulouse le vendredi 14 avril à 21 heures. Thomas Léonard dirigera la rencontre.

Cinq jours après avoir gagné à Décines contre Rennes (3-1), les hommes de Laurent Blanc se déplacent au Stadium de Toulouse pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 (vendredi à 21h). Pour ce match, c'est Thomas Léonard qui sera au sifflet. Cette saison, ce sera la troisième fois que l'arbitre de 41 ans dirigera un match de l'OL.

La première fois, les Gones se sont imposés contre Angers au Parc OL (5-0). La deuxième fois, ils ont gagné à Ajaccio(0-2). Enfin, le 5 mars dernier, il avait arbitré la rencontre entre l'OL et Lorient (0-0). Thomas Léonard sera assisté de Christophe Mouysset et François Boudikan tandis que William Toulliou sera le 4e arbitre. La direction du VAR a été affectée à Jérémie Pignard et Wilfried Bien.