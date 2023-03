Salaires des clubs de D1 : l'OL tout en haut du classement

En compagnie du PSG, l'OL domine assez logiquement le classement des salaires de la D1 féminine. Une disparité énorme existe avec les autres clubs.

Ce n'est pas vraiment une nouvelle surprenante puisque depuis plusieurs années maintenant, l'OL et le Paris Saint-Germain ont très nettement accéléré sur le développement de leur section féminine. Cela se voit entre autres dans les salaires des joueuses. En D1, les deux rivaux pour le titre n'ont aucune concurrence. Les Fenottes sont en tête du classement des revenus, avec des émoluments moyens mensuels bruts estimés par L'Equipe à 14 000 euros, contre 12 000 euros pour le PSG.

Les autres formations françaises sont loin derrière, car le troisième, Bordeaux, émerge à 3 000 euros en moyenne. On descend ensuite à 2 700 euros au Paris FC et à 2 600 euros à Montpellier, qui complète le top 5. En fond de grille, on retrouve Guingamp et Soyaux (1 600 euros) puis Rodez 1 300 euros.

Renard, joueuse de l'OL au plus haut salaire

Concernant les joueuses, c'est en revanche le club parisien qui domine grâce à Marie-Antoinette Katoto (50 000 euros mensuels bruts) et Lieke Martens (42 000 euros). Wendie Renard est sur la troisième marche du podium et première Rhodanienne (40 000 euros), devant Kadidiatou Diani (38 000 euros) et Ada Hegerberg (35 000 euros).

Dans le top 10, on observe cinq autres Lyonnaises : Amel Majri (32 000 euros), Delphine Cascarino (30 000 euros), Griedge Mbock (28 000 euros), Daniëlle van de Donk (27 000 euros) et Dzsenifer Marozsán (25 000 euros).