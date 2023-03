Chelsea - OL : le grand soir pour Ada Hegerberg ?

Ada Hegerberg (Photo by Adam IHSE / TT News Agency / AFP)

Pour défier Chelsea ce jeudi, Sonia Bompastor pourrait titulariser Ada Hegerberg. Ce serait une première pour l'attaquante avec l'OL depuis le mois d'août 2022.

"On connait tous son importance. C’est une buteuse donc quand elle est sur le terrain, elle apporte beaucoup de confiance." C'est ainsi que Sonia Bompastor a décrit Ada Hegerberg. La Norvègienne, qui retrouvera la sélection prochainement, est revenue sur les terrains le week-end passé contre Guingamp (0-6). Entrée à la 69e, elle avait marqué deux minutes plus tard pour son premier ballon. En forme, toujours attirée par le but, la buteuse sera l'une des armes de l'OL contre Chelsea ce jeudi lors du quart de finale retour.

Après la défaite 1 à 0 à l'aller, l'Olympique lyonnais devra réaliser un petit exploit en gagnant à Londres. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Bompastor pourrait titulariser Hegerberg à la pointe de l'attaque, ce qui serait une première pour elle avec son club depuis le Trophée des championnes en août 2022.

4-3-3 ou 4-4-2 ?

La joueuse de 27 ans est susceptible d'entamer la rencontre aux côtés de Delphine Cascarino et Melvine Malard dans un 4-3-3. Si c'est un 4-4-2 qui est privilégié, Malard pourrait céder sa place à Dzsenifer Marozsán. Le reste de l'entrejeu serait composé de Linsey Horan, Sara Däbritz et Damaris Egurrola.

En défense, la principale interrogation concerne le côté droit entre Selma Bacha et Perle Morroni. Pour le reste, ce sera du classique avec Ellie Carpenter, Vanessa Gilles et Wendie Renard.

La composition probable de l'OL face à Chelsea : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Bacha ou Morroni - Egurrola, Horan, Däbritz - Cascarino, Hegerberg, Malard ou Marozsán.