Mercato - OL : Cherki se rapprocherait d'une prolongation

Rayan Cherki en Ligue Europa (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sous contrat jusqu'en 2024, Rayan Cherki pourrait prochainement activer une clause pour prolonger d'un an de plus à l'OL. Il faudra pour cela qu'il débute encore six matchs.

Mi-août, l'OL avait annoncé après le succès contre Troyes la prolongation de Rayan Cherki. Le milieu offensif est désormais lié à son club formateur jusqu'en 2024, mais comme expliqué lors de l'officialisation du nouveau bail, il disposait d'une option automatique qui pousserait son contrat à 2025.

Et selon L'Equipe, l'international espoir est proche de cocher toutes les cases pour qu'elle s'active. En effet, cela dépendait de son nombre de titularisations, et il lui en manquerait aujourd'hui six pour valider cette année supplémentaire. Cette saison, le joueur de 19 ans a entamé 16 rencontres toutes compétitions confondues.

Joueur de moins de 20 ans le mieux payé de France

Ces derniers mois, le Gone a grimpé les échelons au niveau salarial. Il percevrait actuellement 210 000 euros par mois, contre 190 000 lors de l'exercice 2021-2022. En cas de prolongation, il toucherait un salaire approchant les 300 000 euros. Dans tous les cas, Cherki est déjà le footballeur de moins de 20 ans le mieux payé de Ligue 1.