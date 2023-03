OL : Wendie Renard - Vanessa Gilles, un axe solide mais….

Associées en défense centrale depuis octobre 2022, Wendie Renard et Vanessa Gilles ont affiché une complémentarité plutôt bonne jusqu’ici, même si quelques erreurs sont venues ternir un peu le tableau.

Sauf très grande surprise de la part de Sonia Bompastor, Vanessa Gilles et Wendie Renard entameront leur 17e match en commun ce jeudi sur la pelouse de Stamford Bridge. Contre Chelsea en quart de finale retour de Ligue des champions, les deux joueuses seront chargées de museler la redoutable Sam Kerr, ce qu’elles avaient parfaitement su faire à l’aller, malgré la défaite (0-1).

Car oui, le problème de l’OL sur cette affiche était principalement offensif, mais les deux internationales auront également un rôle crucial à jouer à partir de 21 heures, et même avant dans le vestiaire, notamment pour la Française, par son vécu et son statut de capitaine.

Depuis le début de leur collaboration, Gilles et Renard ont apporté des garanties relativement solides à leur entraîneure, mais aussi à leurs coéquipières. “Nous avons une très bonne ligne défensive avec Wendie, Vanessa et les autres joueuses. Je leur fais confiance”, avait réagi Lindsey Horan avant la lutte de Décines la semaine passée.

12 clean-sheets avec les deux joueuses associées

Sur les 16 rencontres qu’elles ont disputées côte à côte, l’Olympique lyonnais en a remporté 11, pour deux défaites (Paris et Chelsea), deux nuls (Juventus et Guingamp) et une qualification aux tirs au but en Coupe de France (Reims). Les Fenottes ont gardé 12 fois leur cage inviolée, concédant cinq réalisations au total.

Des statistiques, et même des performances qui globalement, ont satisfait Sonia Bompastor. “Notre défense axiale performe plutôt bien depuis plusieurs semaines maintenant. Ce sera une confrontation de haut niveau dans ce secteur de jeu”, a-t-elle prédit. Effectivement, lors de sa série de huit clean-sheets consécutifs entre décembre et mars, le duo a évolué à sept reprises ensemble.

Une répartition des tâches bien précise

On a pu observer une certaine complémentarité dans leur jeu, avec une Wendie Renard relanceuse, qui se sert de sa bonne lecture du jeu pour couper les trajectoires, tandis que Vanessa Gilles est utilisée en un contre un avec l’attaquante adverse. Elle doit imposer un défi physique permanent à sa vis-à-vis, elle qui dans ce domaine est assez dominante.

Depuis ses buts, Christiane Endler apprécie être défendue par deux éléments de ce calibre. “C’est sûr que Wendie, avec son expérience et son leadership, est fondamentale pour nous. Elles s’entendent très bien avec Vanessa et on a créé une ligne défensive solide. Elle fonctionne bien, nous avons une bonne communication et confiance chacune l’une en l’autre pour jouer sereinement, nous expliquait la gardienne. Cela donne de la confiance au reste de l’équipe pour jouer plus libéré.”

Une copie pour l’instant plutôt bonne, alors qu’il a fallu incorporer la Canadienne au groupe en cours de saison. “Vanessa s’est bien intégrée dans l’effectif et elle a elle aussi beaucoup d’expérience. Elle est physiquement très costaude, ce qui nous amène un plus”, ajoutait Endler.

Quelques matchs plus difficiles

Mais ce bilan a parfois été un peu noirci par quelques erreurs, comme à Reims en Coupe de France, où la défense était passée au travers malgré la qualification aux tirs au but (2-2 sur la partie). Face à Montpellier aussi au mois de janvier, la charnière avait été malmenée par l’Haïtienne Nérilia Mondésir. Contre Chelsea à l’aller, Gilles se trouve également un peu loin de la buteuse Guro Reiten, même si initialement, c’est la perte de balle d’Ellie Carpenter qui désorganise le bloc rhodanien. Tous ses détails seront absolument à régler ce jeudi à Londres, sous peine de se mettre encore plus en difficulté dans l’optique de la qualification.