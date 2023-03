OL : les retours de Lacazette, Tolisso et Lovren bouleversent la grille des salaires

Sans grande surprise, Alexandre Lacazette, Dejan Lovren et Corentin Tolisso occupent les premières places dans la grille des salaires lyonnaise.

Si l'OL a globalement peu dépensé l'été dernier en prenant en compte le montant des indemnités de transfert, il a tout de même dû investir de manière importante dans les salaires. C'est ce que nous montre L'Equipe ce jeudi avec son désormais traditionnel tour de France des émoluments club par club.

En effet, on peut remarquer, et cela ne laissait de toute façon peu de doute, qu'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso se trouvent très haut dans la hiérarchie lyonnaise à ce sujet. Le buteur est tout simplement le joueur le mieux payé, avec une estimation à 450 000 euros, sans bonus. Le milieu de terrain est à la deuxième place, à égalité avec Jérôme Boateng et Dejan Lovren, un autre retour, hivernal celui-ci (400 000 euros).

3 joueurs sur le départ dans le top 10

On retrouve ensuite Houssem Aouar, qui comme Anthony Lopes et Thiago Mendes, toucherait environ 300 000 euros par mois. Suivent en fin de top 10 Maxence Caqueret et Nicolas Tagliafico (280 000 euros) puis Moussa Dembélé (250 000 euros).

Nous pouvons donc constater que trois garçons sur le départ en fin de contrat, Boateng, Aouar et Dembélé, touchent des revenus importants, ce qui devrait en toute logique libérer de la masse salariale pour le prochain mercato estival.

Un salaire moyen à 160 000 euros

A noter que le salaire mensuel brut moyen à l'Olympique lyonnais est de 160 000 euros, comme Monaco, ce qui le classe sur la troisième marche du podium en Ligue 1, derrière Paris et Marseille. Loin donc du 10e rang qu'il occupe actuellement en championnat.