OL - Mercato : Dejan Lovren est bien arrivé libre cet hiver

Dejan Lovren lors d’OL – Brest le 1er février 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Nouveau patron de la défense centrale de l’OL, Dejan Lovren n’a pas mis longtemps à se réacclimater à l’environnement lyonnais. Une bonne pioche qui n’a rien coûté en indemnité de transfert.

Comme quoi, il est possible de faire des bons coups durant l’hiver. Si le recrutement de Romain Faivre l’hiver dernier n’a pas été une réussite, celui de Dejan Lovren n’a eu besoin que d’un mois et demi pour se muer en véritable succès. Le 2 janvier dernier, l’OL officialisait le retour du défenseur croate, dix ans après son départ de la maison lyonnaise. Ce renfort avait d’abord été accueilli avec une certaine réticence dans le sens où le club lyonnais s’offrait un joueur certes expérimenté comme le souhaitait Laurent Blanc, mais qui affichait 33 ans sur le passeport. La jurisprudence Jérôme Boateng avait servi de vaccin aux supporters lyonnais, mais force est de constater que le bilan est déjà bien différent après seulement 8 matchs.

Lovren s’est imposé comme le patron de la défense centrale lyonnaise et un vrai leader dans le vestiaire. De Diomandé à Lukeba en passant par Blanc et Lopes, tous n’ont que des éloges à faire au vice-champion du monde 2018. Une réelle bonne pioche de la cellule de recrutement qui n’a rien coûté. Quand il était question d’une indemnité de transfert au moment de son arrivée pour racheter les six derniers mois de son contrat avec le Zenith Saint-Petersbourg, Dejan Lovren est arrivé libre, comme indiqué dans le récent communiqué du total des produits des activités. Il y a certainement eu une prime à la signature importante pour un joueur ayant signé jusqu’en juin 2025, mais en aucun cas une versée au club russe.