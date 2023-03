Tout en détaillant le programme des Fenottes d'ici à jeudi, Sonia Bompastor s'est montrée déterminée en évoquant le match à venir face à Chelsea.

Satisfaite du résultat et de la performance de son équipe samedi face à Guingamp (6-0), Sonia Bompastor était dès la fin de la partie tournée vers Chelsea. Après le revers de la première rencontre mercredi (0-1), l'entraîneure de l'OL est concentrée sur cette étape cruciale de la saison lyonnaise.

"Place à la récupération et que tout le monde soit focus sur les mêmes éléments pour arriver avec de la détermination, a-t-elle déclaré. Nous aurons le temps de bien analyser le match aller et de préparer tactiquement cette échéance. Dans ma tête, c'est clair, je sais exactement le plan à mettre en place pour la rencontre."

Repos lundi

Pour tenter de renverser la vapeur et d'éliminer la formation anglaise, les Fenottes auront un entraînement léger ce dimanche, avec du travail devant le but et une séance un petit peu plus poussée pour certaines joueuses. Elles seront ensuite au repos lundi, avant de revenir mardi et mercredi préparer la grande bataille d'Angleterre de jeudi (21 heures).