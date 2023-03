OL : "Je n’ai pas envie de rien faire", Aulas évoque la suite

Récemment, Jean-Michel Aulas a fêté ses 74 ans. Au moment de revenir sur son livre publié au début du mois, le président de l'OL a évoqué la suite, qui tourne forcément autour du club et du football.

Cela fait maintenant 36 ans que Jean-Michel Aulas est devenu président de l'Olympique lyonnais. La moitié de sa vie presque consacrée à son club, avec des hauts et des bas. Il raconte tout cela dans son autobiographie parue le 8 mars dernier.

Le dirigeant rhodanien a accordé un entretien à notre média, que vous pouvez retrouver ici. Dans celui-ci, il confie qu'il sera difficile pour lui de couper complètement avec l'OL. "Je pense que ça serait impossible. J’ai peur de me retrouver sans aucune activité. Il y a l’Olympique lyonnais que tout le monde connaît, mais dans la holding Olnest que dirige Alexandre (son fils) et Patrick Bertrand qui était mon bras droit à Cegid, il y a une trentaine d’entreprises. On est actionnaire d’une entreprise extraordinaire qui est Pneus WYZ, une plateforme moderne de vente de pneus. Je participe à de nombreux "board". J’aurai la force de regarder des matchs sans être directement impliqué, mais de ne plus participer, je pense que ce serait au-dessus de mes efforts, a-t-il reconnu. Je vais continuer le plus longtemps possible à m’entretenir intellectuellement. Je n’ai pas envie de rien faire."

"L’OL, c’est un enfant"

Même lorsqu'il quittera l'organigramme, Jean-Michel Aulas souhaite continuer d'aller voir des rencontres de son équipe de toujours. "Bien sûr ! L’OL, c’est un enfant. Je dis à mes collègues de Ligue 1 quand je les rencontre : "je viens aux matchs, mais je n’ai plus du tout d’angoisse ni de stress". C’est évidemment faux. Je l’ai sûrement encore plus qu’eux", a-t-il admis.