OL : Ada Hegerberg a patienté plus de 6 mois

Après de longs mois loin du football et des matchs, Ada Hegerberg a fait son retour samedi contre Guingamp, 209 jours après sa dernière apparition avec l'OL.

Elle attendait ce moment depuis plusieurs mois, presque sept au total. Samedi, sous les applaudissements nourris du public, Ada Hegerberg a retrouvé la pelouse du stade Gérard Houllier en match officiel. Face à Guingamp (6-0), l'attaquante est entrée en jeu à la 69e minute, et pour fêter sa première rencontre depuis plus de 200 jours (2 septembre 2022 avec la Norvège et 28 août 2022 avec l'OL), elle a marqué après seulement deux petites minutes.

"Il y a des grandes choses qui arrivent"

Un but loin d'être anecdotique, même si le score était déjà acquis (3-0). Cette réalisation montre qu'elle est prête, ce qu'elle a confirmé un peu plus tard. "Tous les jours, je visualise aussi ces moments-là, donc ça me prépare à revenir. C'est petit à petit, mais lorsque je reviens, j'ai envie d'être présente de suite, a-t-elle annoncé. Il faut continuer car ce n'est que le début. Il y a des grandes choses qui arrivent."

Les grandes choses ? Le quart de finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea entre certainement dans cette liste. Même si les Fenottes doivent remonter un handicap, il semble toutefois peu probable qu'elle entame la partie. Mais à coup sûr, la Norvégienne aura un rôle clé dans ce duel, et dans ces moments-là, la buteuse a souvent su répondre présente.