Deux minutes après son entrée en jeu, Ada Hegerberg a retrouvé le chemin du but pour son retour à la compétition face à Guingamp (6-0). Une réussite que n'a pas connue Melvine Malard. Retrouvez le top et flop d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top d'OL - Guingamp : un retour réussi pour Ada Hegerberg

C'est un symbole. Près de sept mois après son dernier match officiel, Ada Hegerberg a retrouvé la joie de jouer au football ce samedi contre Guingamp. La buteuse a attendu la 69e minute de la rencontre pour faire son entrée, mais beaucoup moins de temps pour rappeler à tout le monde qu'elle reste une joueuse à part. Sur son premier ballon ou presque, la Norvégienne a inscrit la 5e réalisation de son équipe (71e). Une ovation lors du changement, une autre après le but et enfin un dernier tour de stade pour saluer le public, l'attaquante est de retour.

Le flop : Melvine Malard généreuse mais maladroite

Des éléments offensifs, elle aura été la seule à ne pas trouver la faille. Si Bruun, Becho, Hegerberg et Le Sommer ont marqué contre l'En Avant Guingamp ce samedi, ce n'est pas le cas de Melvine Malard. Discrète en première période, elle a tout de même eu quelques opportunités, comme sur le corner de la 16e minute. Mais c'est surtout en deuxième mi-temps, où elle a été bien plus active, qu'elle aurait pu (dû) battre la gardienne bretonne. Des occasions ratées, comme à la 50e, un but enlevé involontairement à une coéquipière... et lorsqu'elle a enfin réglé la mire, c'est un hors-jeu qui a empêché l'attaquante d'inscrire son nom au tableau d'affichage (58e). Sortie à la 61e, elle a manqué une belle opportunité de retrouver de la confiance, elle qui était blessée et qui donc a un peu moins joué récemment. Sa dernière réalisation remonte à décembre 2022 face à Zurich.