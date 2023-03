Satisfaite de la large victoire contre Guingamp samedi (6-0), Sonia Bompastor soulignait la réaction de son équipe après la défaite face à Chelsea en milieu de semaine (0-1).

Tout s'est déroulé parfaitement. Ce samedi, l'OL est venu à bout sans trop forcer de Guingamp, 6-0, avec trois buts dans chaque période. Globalement, Sonia Bompastor a apprécié la performance de son groupe, surtout après la déception du résultat de mercredi contre Chelsea (0-1). "Lorsqu'on prépare des matchs, on anticipe des scénarios, et là, c'était presque parfait. C'est rare quand ça se déroule comme on l'avait prévu et c'est une grosse satisfaction. C'est la réponse qu'on attendait après mercredi, notamment dans l'état d'esprit. J'avais prévenu mes joueuses à ce sujet, on devait montrer de l'envie, a-t-elle confié. Je ne voulais pas voir cette équipe de Guingamp exister sur la partie. Dans le contenu, c'est bien en prévision du retour jeudi en coupe d'Europe."

Pour cette affiche de D1, l'entraîneure a modifié son schéma, passant en 4-3-3. "Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une équipe et des joueuses capables d'évoluer dans plusieurs systèmes. Sur le début de l'année, on avait principalement joué en 4-4-2, et l'an dernier, on était beaucoup en 4-3-3, donc les filles ont certains repères. Ce qui est important, c'est qu'on puisse performer dans les deux schémas, après, c'est notre travail en tant que staff de choisir lequel convient le mieux, a-t-elle expliqué. En utilisant cela, ça met du doute chez l'adversaire dans sa préparation."

"C'est bien d'avoir laissé des joueuses au repos"

Cerise sur le gâteau, Ada Hegerberg a fait son retour à la compétition lors de ce duel, avec un but rapide à la clé. "On voulait qu'elle ait du temps de jeu aujourd'hui (samedi). On connaît ses qualités, mais c'est bien d'en parler, c'est mieux quand elle le démontre sur la pelouse, a glissé Sonia Bompastor. Elle fait preuve d'efficacité."

Dans cette journée très positive pour l'Olympique lyonnais, la technicienne a en plus eu le loisir de gérer les temps de jeu. "On avait anticipé cette possibilité. C'est bien d'avoir laissé certaines joueuses au repos. Elles ont beaucoup joué depuis janvier, et dans la perceptive de jeudi, c'était judicieux qu'elles puissent récupérer", a-t-elle conclu.