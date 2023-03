OL - Guingamp : Majri débutera la rencontre

Amel Majri (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Après le revers contre Chelsea mercredi, l'OL reçoit Guingamp ce samedi à 15 heures. Pour cette affiche de D1, Sonia Bompastor a effectué des changements, avec notamment la titularisation d'Amel Majri au milieu.

C'est un petit événement que vivront les spectateurs du match OL - Guingamp ce samedi (15 heures). Pour la première fois depuis son retour de blessure en janvier dernier, Amel Majri sera titulaire. La milieu de terrain fait partie des nombreux changements de Sonia Bompastor par rapport à la défaite face à Chelsea mercredi (0-1). Dans l'entrejeu, Danielle van de Donk est titulaire, avec Damaris Egurrola plus en retrait. Cela signe le retour du 4-3-3.

Une attaque toute neuve et un retour au 4-3-3

En effet, le visage de l'attaque lyonnaise a totalement changé, avec la présence au coup d'envoi du trio Becho - Bruun- Malard. Elles auront la responsabilité de forcer le verrou breton, lui qui n'avait pas cédé à l'aller (0-0).

En défense, on retrouve Alice Sombath en lieu et place d'Ellie Carpenter, mais aussi Selma Bacha plutôt que Perle Morroni. La charnière centrale, elle, reste inchangée, en l'occurrence Vanessa Gilles et Wendie Renard.

Cela veut donc dire que Marozsán, Horan, Hegerberg ou encore Le Sommer entameront la partie sur le banc.

La composition de l’OL contre Guingamp : Endler - Sombath, Gilles, Renard Bacha - van de Donk, Damaris, Majri - Becho, Bruun, Malard