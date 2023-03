OL : une première avec les Espoirs pour Lepenant et Barcola ?

Ce samedi à 18 heures, l'équipe de France Espoirs affronte l'Angleterre en match amical. Possiblement une première cape à la clé pour Johan Lepenant et Bradley Barcola.

Ils seront quatre Lyonnais dans le groupe de l'équipe de France Espoirs ce samedi contre l'Angleterre (18h). Si Maxence Caqueret manque à l'appel, ce n'est pas le cas de Castello Lukeba, Johan Lepenant, Rayan Cherki et Bradley Barcola. Pour le milieu défensif et l'attaquant, il s'agit d'une première à ce niveau, et ils pourraient donc faire leurs débuts avec la formation de Sylvain Ripoll en ce 25 mars 2023.

Cherki pourrait être titulaire

Pour le premier match des jeunes Français durant ce rassemblement, Cherki devrait débuter. Lukeba et Lepenant sont eux en ballottage avec d'autres coéquipiers pour intégrer le 11.

Avec l'Espagne le 28 mars prochain, il s'agira de l'ultime répétition pour les Bleuets avant l'Euro de la catégorie qui aura lieu du 21 juin au 8 juillet 2023.