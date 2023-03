Lacazette, Barcola et Lepenant célèbrent un but lors d’Ajaccio – OL en janvier 2023 (Photo by Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP)

Débarqué à l’OL l’été dernier, Johann Lepenant n’a pas mis longtemps à se fondre dans la vie de groupe lyonnaise. Le milieu de terrain assure que la réputation des joueurs issus du centre est fausse.

Passer de Caen à Lyon est forcément un choc. Encore plus quand ce changement dans une carrière intervient à seulement 19 ans. C’est pourtant ce qu’a vécu Johann Lepenant l’été dernier en signant pour cinq ans avec l’OL après uniquement deux saisons dans son club formateur. La marche est forcément haute entre les deux formations, mais le milieu a réussi à trouver sa place entre Rhône et Saône. Avec 26 matchs joués depuis le début de la saison, Lepenant est loin de faire de la figuration. Ses performances lui ont d’ailleurs ouvert les portes de la sélection des Espoirs pour le rassemblement de mars. Avec les Bleuets, il est loin d’être dépaysé puisqu’il a pris la direction de Clairefontaine avec trois autres Lyonnais (Lukeba, Cherki et Barcola).

Cinq joueurs formés à l'OL chez les Espoirs

Sans l’absence de Maxence Caqueret, ils seraient d’ailleurs six à être passés par l’OL Académie. De quoi compliquer l’intégration ? Ce sont les rumeurs qui ont pu fleurir ces derniers mois avec un entre-soi chez les jeunes Lyonnais, peu enclins à l’ouverture aux autres. Une rumeur balayée par Lepenant. "J'ai entendu plein de choses là-dessus. Avant de signer à l'OL, on me disait beaucoup qu'ils traînaient entre eux, qu'ils étaient en bande... Mais moi personnellement, je n'ai eu aucun mal à m'adapter ! Ils m'ont très bien accueilli, ce sont tous des bons gars, a assuré le milieu dans L’Equipe. En plus, j'en avais côtoyé quelques-uns en équipe de France, comme Bradley (Barcola) et Castello (Lukeba), donc ça s'est très bien passé."

Proche de Saël Kumbedi, qui a aussi rejoint les rangs lyonnais l’été dernier, Johann Lepenant avance que l'ambiance est bonne dans l'effectif lyonnais, "heureusement car la situation sportive serait encore plus horrible à vivre".