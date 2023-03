Alexandre Lacazette entouré de Bruno Cheyrou, Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas lors de sa présentation à l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pendant que la Ligue 1 entame son sprint final, la LFP vient de dévoiler les dates des différents mercatos de la saison 2023-2024. L’OL pourra recruter à partir du samedi 10 juin pour se renforcer cet été.

La saison 2022-2023 n’est pas encore terminée qu’il est déjà l’heure de se pencher sur la prochaine. Pendant que Laurent Blanc et ses joueurs vont tenter de sauver cet exercice chaotique avec une potentielle Coupe de France, Bruno Cheyrou et la cellule de recrutement planchent déjà sur les contours du futur effectif lyonnais pour la reprise estivale. Entre les retours de prêts de certains joueurs (Toko-Ekambi, Faivre, Reine-Adelaïde, etc), les fins de contrat (Aouar, Dembélé, Boateng) et les envies de Blanc, il n’y a pas de quoi s’ennuyer. Après de mois d’observations, de compte-rendus, l’OL va pouvoir avancer officiellement ses pions au mois de juin. Ce jeudi, la LFP a dévoilé les dates des ouvertures et fermetures des marchés des transferts la saison prochaine.

Cette année, le mercato estival ouvrira ses portes le samedi 10 juin. Il s’étendra sur une période toujours aussi longue puisque la fermeture du marché est fixée au vendredi 1er septembre 2023. Presque trois mois complets pour que la direction sportive de l’OL fasse ses emplettes et accèdent aux demandes de Laurent Blanc. En ce qui concerne le mercato hivernal, on reste sur des dates inchangées et que la plupart des puristes connaissent. Cette période d’ajustements se déroulera comme toujours du lundi 1er janvier au mercredi 31 janvier 2024. Il ne reste plus qu’à espérer que l’OL n’a pas à revoir tout son effectif l’hiver prochain comme cela a été le cas il y a quelques semaines…