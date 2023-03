Ellie Carpenter (OL) signe son retour avec l'Australie

Ellie Carpenter avec l’Australie contre les Etats-Unis (Photo by DAVID GRAY / AFP)

Au lendemain de son retour en Ligue des champions, Ellie Carpenter a reçu une deuxième bonne nouvelle. La latérale droite a été retenue pour le prochain rassemblement de l’Australie.

Elle aurait certainement aimé retrouver la Ligue des champions d’une autre manière. Neuf mois après sa grave blessure en finale contre le Barça, Ellie Carpenter a retrouvé les soirées européennes mercredi. Seulement, tout ne s’est pas passé comme prévu avec une erreur technique ayant entraîné l’ouverture du score de Chelsea et des difficultés à contenir Guro Reiten, auteure de l’unique but de la rencontre. Toujours aussi volontaire sur son côté droit, Carpenter a souffert du rythme d’un match de Ligue des champions. Une difficulté logique après autant de mois sans jouer. Néanmoins, son retour à la compétition depuis quelques semaines a fini de convaincre le sélectionneur de l’Australie.

Un retour à quelques mois de la Coupe du monde

Quelques heures après le revers de l’OL contre Chelsea, Ellie Carpenter a eu la bonne surprise de voir son nom de nouveau associé à la sélection australienne. La latérale fera partie des Matildas qui se rendront en Angleterre début avril pour affronter l’Ecosse et l’Angleterre. "Dans les minutes qu'elles ont déjà jouées, elles ont toutes les deux (Carpenter et Holly McNamara) montré qu'elles avaient les qualités nécessaires pour être bénéfiques à l’équipe, a déclaré Tony Gustavsson mercredi soir. Maintenant que nous connaissons la réalité de notre effectif pour ce stage, nous pouvons les accueillir dans l'environnement de l'équipe nationale et voir directement ce qu'ils peuvent produire à cette intensité internationale." À quelques mois d'une Coupe du monde à domicile, Ellie Carpenter revient donc au meilleur des moments en sélection.