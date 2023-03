OL : Blanc veut que Cherki "retrouve de la fraîcheur mentale"

Un peu en dedans ces derniers matchs, Rayan Cherki occupe aussi une position plus décalée. Interrogé sur le sujet mercredi, Laurent Blanc voit dans cet enchaînement des matchs un cap à passer pour le jeune Lyonnais.

Depuis le début du mois de mars, Bradley Barcola a attiré les lumières vers lui, laissant Rayan Cherki un peu plus dans l’ombre. Il faut dire que le meneur lyonnais est aussi un peu moins étincelant que durant le mois de février. Orphelin d’Alexandre Lacazette pendant plus de trois semaines, Cherki a eu du mal à créer des atomes crochus avec Amin Sarr et/ou Moussa Dembélé. Depuis la blessure de Lacazette, le jeune Lyonnais ne s’est d’ailleurs pas montré décisif, que ce soit par une passe ou par un but. Pour certains, c’est le retour des prestations en montagnes russes de Rayan Cherki. Néanmoins, Laurent Blanc a volé au secours de son joueur, à deux jours de la 28e journée contre le FC Nantes.

"On ne peut pas tout mettre sur la jeunesse, mais on est obligé d’en tenir compte. Oui, ils sont capables de jouer en 1re division. Oui, ils sont capables de très bien jouer en première division. Mais enchainer fait que physiquement, ils piochent à un moment donné, a constaté l’entraîneur de l’OL. La réalité serait de les préserver et de les protéger. En ce moment, Rayan a enchaîné par les blessures. On espère qu’il va retrouver de la fraîcheur parce qu’on s’aperçoit que dans l’acte offensif de notre équipe, il est très important."

Blanc veut limiter les points faibles de Cherki

Positionné en qualité de meneur au moment de la bonne passe lyonnaise courant janvier, Rayan Cherki a retrouvé une position plus proche de la ligne de touche ces derniers matchs. Une position qui coïncide avec son manque d’action décisif et de performances individuelles en deçà. Mais est-ce que Laurent Blanc lui rend vraiment service avec un positionnement pareil ? L’entraîneur est conscient de l’importance axiale de son joueur, mais tente de trouver le bon compromis avec un système en 4-3-3 hybride où Cherki est appelé à repiquer dans l’axe sur les transitions offensives.

"Quand tu as des joueurs confirmés, tu peux faire une équipe autour de ces joueurs-là. On essaye de le mettre dans les meilleures conditions possibles dans son domaine qui est offensif et on essaye de ne pas être trop pénalisé dans le domaine où il est très perfectible, pour ne pas dire autre chose. On essaye de créer un système un peu hybride. On pourrait faire autrement si on le pouvait si on avait d’autres solutions. On essaye de prendre le meilleur et de gommer le moins bon. Chaque équipe a des points forts et points faibles. Il faut retrouver de la fraîcheur physique et mentale, car il n’avait jamais autant enchaîné. C’est un palier à passer." Un de plus dans la jeune carrière de Rayan Cherki.