A J-500 des Jeux, combien de matchs accueillera le Parc OL ?

Dans 500 jours, la France accueillera les Jeux Olympiques d’été. Si la compétition se passera en majorité à Paris, des épreuves se passeront en province et notamment à Décines.

Depuis mardi, les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont entrés dans une phase cruciale. Il ne reste désormais que 500 jours avant que le coup d’envoi officiel des JO ne soit donné sur la Seine. Un événement forcément attendu dans la capitale mais qui ne se passera pas qu’en Île de France. En effet, des épreuves seront délocalisées aux quatre coins de la France et même en Outre-Mer. Avec son Grand Stade, Lyon a forcément eu les faveurs du comité d’organisation Paris 2024 et recevra une partie des tournois masculins et féminins du football. Au total, ce seront onze rencontres qui se dérouleront à Décines.

Et pas des moindres puisque le 5 août, l’enceinte d’ordinaire dévouée à l’OL accueillera l’une des demi-finales hommes puis le lendemain, l’une du tournoi féminine. Les Jeux Olympiques se termineront en apothéose au Parc OL avec le match de la 3e place pour les sélections féminines. Depuis ce 15 mars, il est possible de s’inscrire pour le tirage au sort des places jusqu’au 20 avril. Le tirage au sort aura lieu début mai avant de pouvoir récupérer ses places sur le site tickets.paris2024.org