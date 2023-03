L’OL se prépare à une double dose vendredi au Parc OL

Comme à une certaine époque, les supporters lyonnais pourront vivre une double dose de football à Décines vendredi. Avec les féminines à 17h30 et les garçons à 21h, l’OL se prépare à ce retour du lever de rideau.

C’était presque devenu une habitude pour les supporters lyonnais dans les années 80-90. À l’heure où l’OL ne trustait pas encore les places d’honneur du championnat de France, certains matchs de l’équipe fanion donnaient lieu à ce qu’on appelle couramment un lever de rideau. Les équipes de jeunes étaient souvent mises à l’honneur avec la possibilité de jouer sur la pelouse de Gerland et de vivre un rêve éveillé avant de pouvoir un jour la fouler avec les professionnels. Cette tradition notamment avant les matchs de Coupe s’est clairement perdue au 21e siècle et pour voir les futures pousses lyonnaises se produire, le rendez-vous était pris à la Plaine des Jeux jusqu’en 2016 et sur le terrain Gérard Houllier du centre d’entraînement depuis. Mais les plus nostalgiques seront servis vendredi avec une double dose de football ce vendredi à Décines.

Ce ne sera pas pour voir l’équipe de Gambardella ou de la réserve, mais bien deux matchs des équipes professionnelles de l’OL. Après moult changements et tergiversations, la demi-finale de Coupe de France féminine entre les Fenottes et le FC Fleury 91 a été programmée vendredi à 17h30. Une mise en bouche avant que les joueurs de Laurent Blanc ne prennent le relais à 21h pour la 28e journée de Ligue 1. Deux matchs pour deux fois plus de football au Parc OL. Un schéma qui plait chez les supporters même si l’horaire du match de coupe n’est pas idéal. "On ne va pas se plaindre. Il y a une volonté de vouloir faire quelque chose donc c’est à souligner. C’est juste dommage que tout soit fait un peu à la dernière minute."

Trois changements de programmation en quelques jours

En se qualifiant pour les demies, les Fenottes ont dû attendre la semaine dernière pour connaitre leur adversaire. Pour ce qui est de la programmation, il a fallu encore patienter un peu plus. D’abord prévu le samedi 18 mars, la rencontre contre Fleury a été une première fois avancée au vendredi 17 à 20h30. Mais avec les coéquipiers d’Alexandre Lacazette déjà au Parc OL à 21h, difficile de pouvoir tout gérer d’un coup. Le problème s’était déjà posé fin janvier et l’on peut regretter que la FFF et le diffuseur beIN Sports n’aient pas plus anticipé pour éviter ce genre de micmac qui ne sert en rien la cause du football féminin.

Après un deuxième changement avec une programmation à 18h, l’OL a poussé pour décaler à 17h30 et avoir ainsi le temps nécessaire d’assurer la transition entre les deux rencontres pour un match en lever de rideau au Parc OL plutôt qu'au centre d'entraînement. Au sein du club lyonnais, on souligne que toutes les parties (diffuseurs, Fédération, LFP, clubs) ont travaillé ensemble pour rendre cette double dose de foot au Parc OL possible. Et ainsi mettre en avant cette promotion de la discipline et des féminines.

Une vitrine pour les Fenottes avant la Ligue des champions

En mettant en place un système permettant aux supporters lyonnais ayant pris leurs places pour OL - Nantes de pouvoir assister à OL - Fleury quelques heures plus tôt, le club souhaite favoriser l’intérêt porté aux joueuses de Sonia Bompastor. Les deux formations représentent le même blason et quand on supporte l’un, on supporte l’autre, souffle-t-on à l'intérieur du club lyonnais. Est-ce vraiment le cas ? Pas complètement. Le public touché par les féminines est bien différent de celui des garçons et ce n’est pas une nouveauté. Quand 35 à 40 000 spectateurs sont attendus à 21h pour voir les hommes de Laurent Blanc préparer au mieux leur demie de Coupe de France dans trois semaines, il ne faut pas s’attendre à voir le Parc OL rempli à 17h30.

Entre l’horaire, les accès routiers toujours compliqués autour de Décines à un tel horaire, il faudra venir tôt pour voir les Fenottes. Au sein d’OL Ang’elles, tous les abonnés ne pourront pas être de la partie et tous ne resteront pas forcément pour le match de 21h. "Nous avons des supporters qui viennent de Normandie ou même de Paris, donc un vendredi à 17h30, c’est quand même compliqué. Supporter l’OL féminin est différent que supporter le groupe masculin. Ce ne sont pas les mêmes attentes. Il y en a qui supporte avant tout une joueuse suivant ses transferts plus qu’un club."

Dans un match couperet comme une demi-finale de Coupe de France, le club lyonnais espère voir le public, qui a l’habitude de venir 2h avant le match, garnir les tribunes de l’enceinte décinoise dans le "money-time" d’OL - Fleury. Pour pousser les Lyonnaises, mais aussi pourquoi pas toucher certains supporters et familles. Avec le quart de finale de Ligue des champions contre Chelsea mercredi 22 mars (18h45), cette répétition peut servir à attirer de nouveaux supporters. C’est un double challenge qui attend les Fenottes et l’OL.