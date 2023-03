Trois mois seulement après y être entré avec John Textor, Durcesio Mello devrait renoncer à son siège au conseil d’administration de l’OL Groupe. Le président de Botafogo en a fait l’annonce mardi.

En choisissant de l’installer à ses côtés, John Textor avait envoyé un message avec Durcesio Mello et la synergie possible entre tous les clubs d'Eagle Football. Président de Botagofo, le Brésilien allait siéger au conseil d’administration de l’OL Groupe une fois le rachat par Textor officialisé. La promesse a été tenue puisque au lendemain de la vente du club lyonnais à l’Américain, le nouveau conseil d’administration était dévoilé. Si Tony Parker a laissé son siège, John Textor est arrivé avec une garde rapprochée comme Mark Affolter (dirigeant d’Ares Management), Jean-Pierre Conte (homme d’affaires américain) ou encore Jamie Dinan (propriétaire NBA des Milwaukee Bucks). Durcesio Mello était également de la partie et n’avait pas caché sa fierté.

Seulement, trois mois après, il devrait déjà y avoir du changement, comme l’a annoncé le président de Botafogo. Interviewé par Esporte News Mundo, Mello a confirmé qu’il allait quitter son siège au conseil d’administration de l’OL dans les prochains jours. Face à la crise interne qui secoue Botafogo, il aurait été reproché au président un conflit d’intérêts avec ce siège au conseil. Le transfert de Jeffinho durant l’hiver ne serait d’ailleurs pas étranger à cette décision, même si Durcesio Mello a affirmé sur son compte Instagram que le club avait été en incapacité de retenir le désormais Lyonnais.