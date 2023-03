La venue de Wembanyama à l'ASVEL a attiré les joueurs de l'OL

Victor Wembanyama lors du match ASVEL – Metropolitain 92 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mardi soir, l’ASVEL recevait Boulogne-Levallois à l’Astroballe. Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso étaient présents pour le retour de Victor Wembanyama à Villeurbanne.

Plus que la double dose de football vendredi à Décines, il était certainement le rendez-vous sportif de la semaine dans la Métropole lyonnaise. Mardi soir, l’ASVEL recevait Boulogne-Levallois pour la 23e journée du championnat de France de basket. Un choc à bien des égards entre des Villeurbannais, cinquièmes avant le coup d’envoi, et des Franciliens, deuxièmes. Mais c’est bien le retour de Victor Wembanyama qui était sur toutes les lèvres et le prix des places pour la soirée avait été vu à la hausse par le club villeurbannais.

Si, sur le terrain, l’ASVEL n’a fait qu’une bouchée des Métropolitains 92 avec une large victoire (86-69), dans les tribunes de l’Astroballe, certains n’ont pas boudé leur plaisir. De nombreux joueurs de l’OL avaient en effet pris possession dans la salle villeurbannaise pour ce rendez-vous. Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette ont eu les honneurs de passer sur l’écran géant de la salle avant d’être rejoints par Kayne Bonnevie, Castello Lukeba et Maxence Caqueret pour une photo avec Tony Parker et Gaëtan Muller.