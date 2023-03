Ligue 1 : Lacazette (OL) aime jouer à Montpellier et Lorient

Lacazette et Christopher Jullien lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Cette saison, Alexandre Lacazette a marqué à Lorient et Montpellier. Il est le meilleur buteur visiteur en Ligue 1 dans ces stades au XXIe siècle.

Avec 16 réalisations à son actif en championnat, Alexandre Lacazette démontre qu'il n'a pas perdu ses capacités face aux cages. Il est d'ailleurs sur le point de dépasser Bernard Lacombe dans le classement lyonnais. Vendredi, le capitaine rhodanien a inscrit un doublé, de quoi faire de Lille sa proie favorite, avec Montpellier. En plus du LOSC, l'avant-centre a visiblement une appétence particulière pour deux stades français : La Mosson (MHSC) et Le Moustoir (Lorient).

6 buts à Montpellier

En effet, il est le meilleur buteur visiteur en Ligue 1 au XXIe siècle dans ces enceintes. Il a marqué à six reprises dans l'Hérault, dont une fois à l'aller cette saison, et quatre fois dans le Morbihan (où il avait trouvé la faille en début d'exercice).

On peut également souligner que Sidney Govou s'est distingué à Auxerre (4 buts), tout comme Karl Toko-Ekambi à Nice et Strasbourg (4 réalisations). Chez les anciens Rhodaniens, Sylvain Wiltord appréciait lui aussi La Meinau (4) et Bafétimbi Gomis le Vélodrome (7).