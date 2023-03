Benoît Millot pour diriger OL - Nantes

En ouverture de la 28 journée de Ligue 1, l'OL recevra Nantes vendredi à 21 heures. Le match sera arbitré par Benoît Millot.

Il n'avait pas officialisé lors d'une affiche de l'OL depuis un an, et voilà que Benoît Millot s'apprête à retrouver le club rhodanien pour la deuxième fois en un peu plus d'un mois. Après Lille en Coupe de France en février, il dirigera la rencontre entre le groupe de Laurent Blanc et le FC Nantes vendredi à 21 heures lors de la 28e journée de Ligue 1.

Ce sera donc son deuxième rendez-vous avec l'Olympique lyonnais cette saison, équipe qu'il a déjà arbitrée à 37 reprises dans sa carrière.

Benoît Millot sera épaulé dans sa mission par Florian Goncalves et Mathieu Grosbost. A la VAR, on retrouvera Mathieu Vernice et Stéphane Bré.