OL : Aulas "n’imagine pas un déclassement mais en a peur"

Président de l’OL depuis 1987, Jean-Michel Aulas a grandement participé à l’évolution de l’OL. Après 35 ans à la présidence, il aimerait partir par la grande porte même si l’idée d’un déclassement le hante.

Il a beau avoir 73 ans, Jean-Michel Aulas a encore la santé. À l’occasion de la sortie de son autobiographie "Chaque jour se réinventer", le président de l’OL fait la tournée des médias et sera présent ce mercredi à la boutique du Parc OL pour une session dédicaces. L’occasion pour le président Aulas d’aller à la rencontre des supporters, ces derniers étant mécontents depuis des mois de la direction sportive prise par le club.

L’heure ne sera clairement pas aux reproches ce mercredi, mais Jean-Michel Aulas sait pertinemment que la situation actuelle n’est pas celle espérée. Que ce soit pour les fans, les joueurs et lui-même. En fixant l’objectif de la Ligue des champions en début de saison, il avait mis la barre haute et il doit aujourd’hui se rendre à l’évidence. Pour la deuxième saison consécutive, l’OL ne fera pas partie du gratin européen qu’est la C1.

"Au début de la saison, quand j’ai vu qu’on était à autant de points de la deuxième place que du premier des quatre relégables : j’ai tout envisagé. Ça me hante. La pire des choses, dans le football, c’est de descendre en deuxième division. Pas sur le plan de l’image, mais sur le plan économique. C’est une catastrophe, a-t-il déclaré dans une interview à Libération. Quand on est allé gagner [lors de la 25e journée] à Angers, ça faisait 38 points. Dans le temps, on affirmait qu’avec 38 ou 40 points, on était sûr du maintien. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Tout le monde a répondu : il ne va pas bien le président. Mais oui ! C’est l’aléa du foot et ça guette tout le monde."

"J'aimerais tellement sortir par la porte du dessus"

Avec l’arrivée de John Textor, le président Aulas espère donner un coup de fouet au projet lyonnais qui somnole depuis une décennie désormais. Avec minimum trois années à la présidence du club, l’ancien patron de CEGID sait que la fin est proche. Après dix ans sans le moindre titre, il aimerait forcément terminer en apothéose avant de voguer à d’autres occupations comme la présidence de la future ligue professionnelle féminine et non la FFF, "même si je pense avoir toutes mes capacités intellectuelles, il y a quand même la fatigue."

En sortant ses mémoires, Jean-Michel Aulas a voulu mettre noir sur blanc son parcours et son ascension depuis son enfance. Avec à présent la peur de ne pas finir de la meilleure des manières comme la chute de Le Graët qui "fait forcément réfléchir". À 73 ans, Jean-Michel Aulas se veut encore ambitieux même si la "nostalgie est énorme. L’OL ne connaît pas d’affaissement, ce n’est pas vrai. Et puis j’aimerais tellement sortir par la porte du dessus que je n’imagine de déclassement. Mais j’en ai peur, bien sûr."