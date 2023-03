Vente de l'OL : Jean-Michel Aulas en veut à Jérôme Seydoux

Dans un entretien qu'il nous a accordé, Jean-Michel Aulas est revenu sur les conditions de la vente de l'OL en décembre 2022. A ce sujet, il évoque une certaine rancœur vis-à-vis de Jérôme Seydoux.

L'information avait été révélée quelques heures avant le 8e de finale de Ligue Europa contre Porto en mars 2022. Pathé et IDG Capital avait choisi de vendre leurs parts et de quitter l'Olympique lyonnais. Depuis, John Textor est arrivé, devenant l'actionnaire majoritaire d'OL Groupe. Mais Jean-Michel Aulas a regretté le timing de ces départs, notamment de celui de l'entreprise de Jérôme Seydoux.

Collaborateur de longue date du président rhodanien, le patron du géant du cinéma a pris une décision qui a "acculé" Aulas comme ce dernier nous l'a confié dans un entretien. Si dirigeant de l'OL en a voulu à Jérôme Seydoux, c'est surtout en raison du moment choisi pour annoncer qu'il quittait le navire.

"On était dans la construction de l’Arena"

"Disons que vendre pour vendre, ce n’est pas ça qui m’a embêté. Ce sont plus les conditions après 21 ans de cohabitation. Pour tout vous dire, on était dans la construction de l’Arena et lui-même a retiré son engagement sur ce projet qui était très important pour l’Olympique lyonnais, du modèle qu’on a essayé de développer. Jérôme (Seydoux) n’avait pas l’habitude d’être dans des sociétés comme actionnaire qu’il ne maîtrisait pas complétement, car il était minoritaire. La Covid a provoqué des syndromes terribles dans les organisations, les hommes, la mentalité et la capacité de réaction, a constaté Jean-Michel Aulas. On peut dire que c’est la pandémie qui l’a amené à prendre cette position. La dernière ligne droite a été difficile sûrement pour lui, mais encore plus pour moi."