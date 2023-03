En déplacement chez l'un des leaders du groupe, la réserve de l'OL a mené 2-0 et 3-2, mais concède finalement le match nul (3-3).

Une rencontre riche en rebondissements. A l'issue de la partie de samedi à Grasse, Gueida Fofana devait être satisfait de l'état d'esprit affiché par ses joueurs contre le leader de la poule C de National 2, au même titre que Lyon-La Duchère, Marignane et Jura Sud. Mais il devait aussi se demander comment son équipe n'a pas pu ramener la victoire de ce déplacement annoncé périlleux.

Plutôt très bons durant 70 minutes, les Rhodaniens menaient alors 2 à 0 grâce à Madyan Sounni (21e) et Pathé Mboup (49e). Mais l'adversaire de l'Olympique lyonnais est un gros cylindré, et pendant que les coéquipiers de Noam Bonnet géraient mal certaines situations offensives, il a fait la moitié de son retard sur un corner (75e). Une affiche relancée totalement à la 81e, avec l'égalisation grassoise (2-2). Dans un scénario fou, Thibaul Ehling a cru offrir un succès à son équipe à la 86e, mais c'était sans compter sur le nouveau retour de la formation de la Côte d'Azur dans la foulée (3-3, 87e).

5 équipes à 25 points

Privé de cartouches sur le banc à cause des blessures (El Arouch et Dib) et des internationaux (Patouillet, Bengui, El Djebali, Bounaas, Boueye et Mamadou Sarr), l'OL a donc bien résisté, mais aura des regrets. Ce résultat nul ne lui permet par de progresser au classement. Après 22 matchs, cinq formations, dont les partenaires de Kayne Bonnevie, comptent 25 points, soit de la 8e à la 12e place.

Une lutte pour le maintien féroce, avec la prochaine journée qui sera décisive en raison de la réception de Louhans Cuiseaux, actuellement 13e avec 23 unités, donc deux de moins que le club du Rhône. Ce duel aura lieu le samedi 1er avril à 20 heures.