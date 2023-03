OL - Guingamp (6-0) : "Que du bonheur", pour Ada Hegerberg

Ada Hegerberg à l’entraînement de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sept mois après sa dernière apparition lors d'un match officiel, Ada Hegerberg est revenue à la compétition samedi contre Guingamp, avec un but à la clé (6-0). La Norvégienne était très heureuse après la partie.

Elle a pris le temps de savourer. Après avoir répondu aux sollicitations médiatiques du diffuseur de la D1, Ada Hegerberg a signé des autographes et pris des photos avec les spectateurs qui ont très longuement acclamé la joueuse de 27 ans. Ce samedi contre Guingamp (6-0), elle redevenait une footballeuse jouant des rencontres de haut niveau.

Souriante, la buteuse est revenue sur ces 20 minutes passées sur la pelouse face aux Bretonnes. "Ce n'était que du bonheur. J'ai été privée de football un peu trop longtemps. Là, j'ai profité, retrouvé des sensations et cela reste un jeu, donc il faut surtout prendre du plaisir", a-t-elle confié.

Et comme pour rappeler au monde qu'elle n'avait pas été élue Ballon d'or 2018 pour rien, elle n'a eu besoin que de deux minutes et d'une action pour marquer. "Tous les jours, je visualise aussi ces moments-là, donc ça me prépare à revenir. C'est petit à petit, mais lorsque je reviens, j'ai envie d'être présente de suite, a-t-elle clamé. Il faut continuer car ce n'est que le début. Il y a des grandes choses qui arrivent."

"Sans les fans, il n'y a pas de sport pour moi"

Ovationnée à son entrée en jeu et lors de son but, Hegerberg a retrouvé le public qu'elle aime tant. "Ce contact m'avait manqué car il ne faut jamais négliger l'importance des supporteurs. C'est un lien, donner et recevoir, qu'on a la chance d'avoir. Ils (les fans) sont tellement importants pour nous. J'espère qu'ils le savent. Sans eux, il n'y a pas de sport pour moi", a-t-elle déclaré.

Avant de glisser, "je suis prête". En vue de jeudi et du match contre Chelsea, cela ne peut être que positif pour les Fenottes.