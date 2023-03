OL : les U19 voyagent à Torcy pour y croire encore (15h)

Opposés à Torcy ce dimanche à partir de 15 heures, les U19 de l'OL n'ont pas d'autre choix que de l'emporter s'ils veulent encore avoir un mince espoir d'accrocher les play-offs.

Cette semaine, Eric Hély a officiellement annoncé son départ du club à l'issue de la saison. L'entraîneur des U19 n'a donc plus que six matchs à diriger avec cette équipe rhodanienne, ou plus en cas de qualification pour les play-offs. Néanmoins, ce scénario semble mal embarqué car l'OL est actuellement 5e, à six longueurs de Metz, 2e.

Il faudra donc une fin de championnat en boulet de canon pour les Gones s'ils veulent espérer encore accrocher l'une des deux premières places du groupe. Cela commence ce dimanche à Torcy (15 heures), face au 13e et avant-dernier de la poule. Victoire obligatoire pour les Lyonnais lors de cette 21e journée.